PSOL pede que Ministério Público investigue com urgência conversas do Gabinete do Ódio com a DarkMatter

247 - A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados enviou um requerimento ao MPF (Ministério Público Federal) pedindo a abertura urgente de investigações sobre o interesse do governo Jair Bolsonaro (PL) em um sistema espião israelense.

Nesta semana, o jornalista Jamil Chades, do UOL, revelou que o "Gabinete do Ódio" iniciou tratativas com a empresa DarkMatter (matéria escura em português) para adquirir um sistema capaz de invadir computadores e celulares de alvos, inclusive quando os aparelhos estão desligados. A ferramenta seria utilizada neste ano, de eleição, para observar e atacar opositores políticos.

O nome da pessoa que participou da conversa não foi revelado, mas esta responderia extraoficialmente ao vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos).

Parlamentares avaliam que a possível compra do sistema espião ameace a democracia brasileira.

