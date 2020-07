PSOL pede que Moraes inclua perfis apagados pelo Facebook em inquérito das fake news

Petrição junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) foi protocolada nesta quarta-feira (9) e pede que o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, inclua no processo os 88 perfis apontados omco disseminaodres de notícias falsas que foram apagados pelo Facebook edit

247 - O PSOL protocolou uma petição junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando que o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, inclua no processo os 88 perfis que foram apagados nesta quarta-feira (9) pelo Facebook, além de pedir que os responsáveis por estas contas sejam identificados e investigados.

Muitos dos perfis que foram apagados pela rede social estão ligados diretamente a funcionários do gabinete de Jair Bolsonaro e de seus filhos, além de aliados políticos. "Dada a gravidade dos fatos, solicitamos busca e apreensão de todas as provas e indícios nas investigações em curso que envolvam os fatos narrados na presente petição com a urgência que se faz necessária, diante da possibilidade de ocultamento e destruição de provas", diz o PSOL no documento, segundo reportagem do UOL.

O partido ressalta, ainda, que a rede de notícias falsas foi criada “com o objetivo de destruir reputações e atacar opositores políticos, é indisfarçável a participação de uma rede de Fake News, amplamente articulada, que ataca, difama e calunia, de forma sistemática e organizada, qualquer opositor democrático ao atual mandatário da República".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.