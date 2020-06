PSOL quer explicações sobre empresário que, sem ter cargo, atua como auxiliar do General Pazuello na Saúde

O empresário Airton Soligo tem realizado tarefas de assessoria graduada no Ministério da Saúde, viajado com ministro general Eduardo Pazuello e feito reuniões com governadores. Mas não foi nomeado para nenhum posto edit

247 - A estranha participação do empresário Airton Soligo em atividades de assessoria e direção do Ministério da Saúde, mesmo sem ter um cargo oficial,levou a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados a pedir esclarecimentos.

Revelada pelo Painel, a atuação do empresário chamou a atenção e gerou questionamentos nos meios políticos.

Soligo viaja com o general Eduardo Pazuello e o assessora em diversas atividades, reúne-se com governadores e secretários de saúde estaduais, mas oficialmente, não exerce nenhum posto no Ministério da Saúde.

Segundo o PSOL, Soligo é acusado de intimidar funcionários do ministério.

