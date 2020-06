PSOL questiona se Weintraub usou avião da FAB em fuga para os EUA

Revista Fórum - O PSOL que esclarecer os detalhes da fuga do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub para os Estados Unidos e a participação do governo Jair Bolsonaro no processo com o objetivo de identificar eventuais ilegalidades e condutas criminosas.

O partido pergunta ao governo, via Lei de Acesso à Informação: Weintraub utilizou avião da FAB na rota para deixar o Brasil? Usou passaporte diplomático? Foi recebido nos EUA por Nestor Forster, indicado a embaixador do Brasil em Washington?. O pedido de esclarecimento foi realizado pelo gabinete do deputado federal Ivan Valente (SP).

