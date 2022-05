"Psol tem diferenças com o PT, mas não são nada comparadas ao dever de livrar o Brasil de Bolsonaro", diz Juliano Medeiros

Dois dias após o Diretório Nacional do Psol aprovar o apoio à pré-candidatura de Lula à Presidência da República, presidente da sigla exalta a importância do movimento edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Psol, Juliano Medeiros, se manifestou pelo Twitter nesta segunda-feira (2) para exaltar o apoio da sigla à candidatura do ex-presidente Lula (PT) à Presidência.

Ele destacou a necessidade de superar divergências para "livrar" o Brasil do governo Jair Bolsonaro (PL).

No sábado (30), o Diretório Nacional do Psol aprovou o apoio à pré-candidatura de Lula por 35 votos a 25.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Não há espaço para a mera demarcação de posições. Não há espaço para ressentimentos. Não há espaço para aventuras. Não há espaço para flertar com a 'terceira via'. O PSOL tem diferenças com o PT, é óbvio. Mas elas não são nada comparadas ao dever de livrar o Brasil de Bolsonaro!", escreveu Medeiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE