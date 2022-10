PSTU defende voto crítico em Lula para derrotar Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado), que tinha como candidata a presidente da República Vera Lúcia, declarou nesta quinta-feira (6) apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL). Vera Lúcia teve 0,02% no primeiro turno, com 25.625 votos do eleitorado. Ela perdeu apenas para o Constituinte Eymael (DC), que ficou em último lugar na disputa, com 0,01% (16.604).

"Bolsonaro reivindica a ditadura militar, defende um projeto autoritário e ameaça as liberdades democráticas. Seguir no controle do aparelho de Estado facilita seu projeto autoritário", afirmou o PSTU em nota divulgada no site do partido.

"Defendemos o voto crítico em Lula, pois não apoiamos o projeto capitalista, social-liberal e de conciliação de classes do PT, expresso na chapa Lula-Alckmin, de amplas alianças com o capital", acrescentou.

No primeiro turno, o ex-presidente teve 48,43% e Bolsonaro, 43,20% dos votos.

