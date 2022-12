PT abre vaquinha para custear festa da posse de Lula em Brasília

Recursos serão empregados no transporte e logística do público, no alojamento e acolhimento, segurança e na montagem da estrutura dos shows e atrações do Festival do Futuro edit

247 - O PT abriu uma “vaquinha virtual" visando receber doações para ajudar a bancar os custos necessários à festa da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que será realizada no dia 1 de janeiro, em Brasília. De acordo com o partido, os recursos serão empregados no transporte e logística do público, no alojamento e acolhimento, na montagem da estrutura dos shows e atrações do Festival do Futuro, no reforço da segurança, nas exibições culturais, entre outros pontos do evento.

Os valores para pagamento automático variam de R$ 13 a R$ 1 mil, mas é possível doar outros valores por meio do site do partido.

A festa da posse, coordenada pela socióloga e futura primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, contará com artistas como Pabllo Vittar, Baiana System, Gabi Amarantos, Martinho da Vila, Tulipa Ruiz, Almério, Chico César, entre outros. A expectativa é que cerca de 250 mil pessoas compareçam ao evento.

