Parlamentares do PT vão à Justiça contra portaria que proíbe demissão de quem não se vacinou

247 - A portaria do Ministério do Trabalho e Previdência que proíbe empresas de demitir empregados que se recusam a tomar a vacina contra a Covid-19 será questionada na Justiça pela bancada do PT.

A medida considera 'discriminatória' a exigência do comprovante de vacinação para a contratação de funcionários ou manutenção do vínculo empregatício.

"Deputados federais do PT vão à justiça contra Portaria do Ministério do Trabalho do governo Bolsonaro, que isenta apresentação de comprovante de vacina no trabalho. Além de negacionista é ilegal e nesta quarta vamos entrar com ação por ilegalidade e PDL [Projeto de Decreto Legislativo] para anular a medida", informou o deputado federal Rogéio Correia (PT-MG)., por meio de suas redes sociais.

O senador Humberto Costa (PT-PE) apresentou nesta terça-feira (2) um projeto de decreto legislativo para tornar sem efeito a Portaria.

