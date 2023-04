PT agrada 38% e desagrada 36%, diz pesquisa do partido

Para 50%, a legenda se preocupa com as pessoas. 55% avalia que o PT respeita valores cristãos e familiares edit

247 - Pesquisa contratada pelo PT revelou que o partido agrada 38% dos brasileiros e desagrada 36%. Para 22%, é indiferente. Os números se parecem com os que avaliam que o PT atua de forma positiva (37%) e os que discordam (36%). Novamente, 22% não acham nem negativa, nem positiva.

Para 50% dos pesquisados, o partido se preocupa com as pessoas. Os que discordam somam 41%. Entendem que o PT respeita valores cristãos e familiares 55%. Discordam desta visão 34%, informa a Folha de S. Paulo.

Os dados coletados foram analisados em seminário do PT sobre comunicação na semana passada e vão balizar as próximas ações, estratégias e futuras peças publicitárias da legenda.

Secretário de Comunicação do PT, Jilmar Tatto afirma que o levantamento mostra um país muito polarizado, mas aponta um caminho de crescimento claramente colocado para o partido. "A pesquisa mostra que o PT está se reposicionando. Um contingente expressivo confia no partido, mas nós precisamos tomar alguns cuidados. Esperamos que com o nosso governo agora possamos melhorar a imagem e a vida do povo. Para nós, o governo Lula dando certo, o PT dá certo, e vice-versa".

A pesquisa foi feita pelo instituto Vox Populi entre 29 de março e 5 de abril, com 3.042 entrevistados em 104 municípios.

