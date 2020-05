PT apresentará pedido coletivo de impeachment de Bolsonaro

Executiva Nacional do PT vai apresentar proposta com amplos setores da sociedade civil e outros partidos. Líderes petistas formalizarão pedido na próxima semana. “Com este governo, não dá mais”, disse Gleisi, em anúncio com os líderes José Guimarães e Enio Verri edit

247 - A Executiva Nacional do PT decidiu nesta sexta-feira (15) apresentar à Câmara um pedido coletivo de impeachment de Jair Bolsonaro, por crimes de responsabilidade em meio à pandemia do novo coronavírus.

Segundo informações do partido, o pedido é assinado com amplo conjunto de movimentos sociais, organizações da sociedade civil, entidades e representantes da comunidade jurídica, além de outros partidos, como o PSOL, e frentes políticas.

O anúncio foi feito pela presidente nacioinal doPT, deputada Gleisi Hoffmann, durante live com os líderes do PT na Câmara, Enio Verri (PR), e da Minoria no Congresso, José Guimarães (CE). “Bolsonaro é incapaz de dar resposta à crise que estamos vivendo e não tem condições, nem capacidade administrativa e humana de conduzir o país. Briga com todo o mundo, e não protege o povo brasileiro”, apontou Gleisi Hoffmann.

Segundo os líderes, a direção nacional do PT está fazendo consultas e articulações com as forças democráticas e populares para que o pedido coletivo de Impeachment seja elaborado, assinado e apresentado até a próxima semana, mantendo a possibilidade de inclusão posterior de outras forças e entidades.

“É preciso fazer avançar o pedido de impeachment”, disse Enio Verri. “É em respeito ao povo brasileiro e à vida da população. Enquanto a população morre, temos um presidente irresponsável”.

Assista à transmissão do PT sobre o assunto:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.