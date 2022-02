PT avalia encerrar escolas cívico-militares em governo Lula

Ex-presidente Lula se reuniu com integrantes do núcleo de educação da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT edit

Metrópoles - O grupo que aconselha a campanha de Lula na educação sugeriu ao ex-presidente acabar com o projeto de escolas cívico-militares. A militarização das escolas é uma bandeira do governo Bolsonaro e alcançou 216 colégios públicos em 25 estados, desde 2019.

Lula se reuniu na terça-feira (8/2) com integrantes do núcleo de educação da Fundação Perseu Abramo, ligada à sigla. Entre eles, estava a deputada estadual de Pernambuco Teresa Leitão, responsável pela área de educação no PT. Os núcleos temáticos da fundação apresentarão propostas concretas ao plano de governo de Lula em abril.

“O projeto das escolas cívico-militares fracassou”, resumiu ela, em conversa com a coluna. “O PT é contra esse projeto e com certeza não vai bancá-lo. Quem quer botar um filho ou filha em escola militar pode fazer isso com os colégios militares. O espaço físico das escolas públicas não pode ser ocupado por autoridades militares”, acrescentou.

