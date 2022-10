PT cobra explicações do ministro da Justiça e do chefe da PRF sobre operações contra eleitores de Lula no Nordeste

Deputados querem que Anderson Torres e Silvinei Vasques prestem esclarecimentos sobre o descumprimento da decisão do TSE que proibiu operações que afetassem o transporte público edit

Apoie o 247

ICL

247 - A bancada de deputados do PT na Câmara protocolou nesta segunda-feira (31) requerimento de convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, e de convite ao Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques.

Os parlamentares petistas quer que os dois auxiliares de Jair Bolsonaro prestem esclarecimentos à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) sobre o descumprimento da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que proibiu a realização de operações que afetassem o transporte público de eleitores no último domingo (30).

A ação é assinada pelo Líder do PT, deputado Reginaldo Lopes (MG), pelo líder da Minoria na Câmara, Alencar Santana (PT-SP), pela presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), além de outros parlamentares.

Segundo o requerimento, dentre as 549 operações realizadas, praticamente a metade (49,50%) foram concentradas no Nordeste. Os deputados atestam que os bloqueios e paradas de ônibus e veículos foram uma “mordaz tentativa de impedir ou causar embaraços ao livre exercício do voto”.

Além de Reginaldo Lopes e Alencar Santana, também assinam o documento as deputadas e os deputados petistas Maria do Rosário (RS), Erika Kokay (DF), José Guimarães (CE), Joseildo Ramos (BA), Márcio Macedo (SE), Patrus Ananias (MG), Paulo Teixeira (SP), Rubens Pereira Junior (MA), Rui Falcão (SP), Zé Neto (BA), Zeca Dirceu (PR) e Airton Faleiro (PA).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.