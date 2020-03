PT denuncia Bolsonaro à ONU por tentar sabotar combate ao coronavírus no Brasil

Em documento encaminhado às Nações Unidas e à Organização Mundial da Saúde, o líder do partido na Câmara, deputado Enio Verri, e o deputado Paulo Pimenta acusaram Jair Bolsonaro de ter “conduta criminosa que expõe a danos graves a integridade física e mental da população brasileira” edit

247 - O líder do PT na Câmara, Enio Verri (PR), e o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) encaminharam à Organização das Nações Unidas (ONU) e à Organização Mundial da Saúde (OMS) denúncia sobre a conduta “irresponsável” e “criminosa” de Jair Bolsonaro diante da gravidade da crise de saúde provocada pela pandemia de coronavírus.

No documento, Verri e Pimenta acusaram Bolsonaro de ter “conduta criminosa que expõe a danos graves a integridade física e mental da população brasileira.” Eles assinalaram que nos últimos dias o presidente da República vem atacando, sem nenhuma base científica, a política de confinamento social que governadores e prefeitos têm adotado no país afora, seguindo orientações da OMS e do próprio Ministério da Saúde.

Bolsonaro, conforme lembraram os deputados, tem defendido a volta da circulação de pessoas pelas ruas. “De modo diverso, na contramão das orientações das autoridades de saúde e da comunidade científica, o presidente da República e alguns de seus acólitos, com o apoio e/ou pressão de empresários e investidores inescrupulosos, vêm travando uma verdadeira guerra na tentativa de frustrar ou sabotar todos os esforços em prol da saúde e da vida de milhares de brasileiros”, escreveram Verri e Pimenta.

A mesma denúncia já havia sido enviada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), vinculada à Organização dos Estados Americanos.

As petições foram encaminhadas à alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, ao diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ao Relator Especial da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o direito à saúde, Dainius Puras, à perita da ONU para a proteção dos direitos dos idosos, a chilena Rosa Kornfeld-Matte, ao relator especial da ONU sobre pobreza extrema e direitos humanos, Philip Alston, e ao relator especial da ONU para o direito humano à água e ao esgotamento sanitário, o brasileiro Léo Heller.

Leia a íntegra dos documentos:

