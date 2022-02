PT desiste de festa em BH e vai comemorar 42 anos do partido em um estúdio em São Paulo

Apoie o 247

247 - Por causa do avanço da variante ômicron do coronavírus, o PT desistiu de realizar em Belo Horizonte nesta semana a festa em comemoração pelos 42 anos do partido. O evento agora ocorrerá dentro de um estúdio em São Paulo, com a participação de poucas pessoas. As informações são de Igor Gadelha, do Metrópoles.

Tudo será transmitido pela internet. O evento está marcado para quarta-feira (9)

>>> 'PT não aceita que alguém de outro partido fique dando pito', diz José Guimarães em resposta a Carlos Siqueira

O ex-presidente Lula, a presidente nacional da sigla, a deputada federal Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Fernando Haddad discursarão.

A expectativa é de que Lula aproveite a ocasião para se colocar oficialmente como candidato a presidente da República. Segundo todas as pesquisas divulgadas em 2022, o petista lidera isolado a corrida pelo Palácio do Planalto.

