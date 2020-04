PT diz que o governo tem de pagar imediatamente seguro-quarentena: ‘a fome não espera’

“A fome não pode esperar. O dinheiro precisa chegar às pessoas imediatamente”, afirmou a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann. O governo Jair Bolsonaro sinalizou que começaria a pagar a partir de 16 de abril R$ 600 a trabalhadores informais, a beneficiários do Bolsa Família e a pessoas inscritas no Cadastro Único social até o fim da pandemia do coronavírus edit

247 - A presidenta nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), cobrou do governo Jair Bolsonaro o imediato pagamento do seguro-quarentena, que garante R$ 600 a trabalhadores informais, beneficiários do Bolsa Família e pessoas inscritas no Cadastro Único social até o fim da pandemia. De acordo com o partido, a burocracia do governo demora em montar um cronograma para a liberação dos recursos. O Brasil tem 5,9 mil confirmações e 206 mortes provocadas pela doença.

O benefício será repassado por três meses e pode chegar ao dobro para as mulheres chefes de família, que receberão R$ 1,2 mil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, estima o custo total do programa em R$ 98 bilhões. O governo sinalizou inicialmente que começaria a pagar a partir de 16 de abril.

“A fome não pode esperar. O dinheiro precisa chegar às pessoas imediatamente”, disse a parlamentar. “Essa história da PEC emergencial é absurda. Não é hora de negociar vidas. O governo tem de liberar o dinheiro já”, acrescenta.

A deputada Guedes, que condicionou o cronograma de liberação do seguro aos beneficiários com a aprovação pela Câmara da PEC Emergencial, proposta que muda a política fiscal. “Famílias estão passando fome”, adverte a deputada.

O líder do PT na Câmara, Enio Verri (PR), criticou duramente Bolsonaro. “Está provado que Bolsonaro é absolutamente incompetente para dirigir o País, não só na presente crise, mas em qualquer momento”, disse. “Se o governo não tem a competência mínima para pagar a população, pegue o boné e vá para casa, porque o povo não precisa de presidente como você”.

A ajuda emergencial aprovada pelo Congresso, a partir de sugestão do PT e dos partidos de oposição, garante até R$ 1.200 por família. Mas até agora o governo não definiu quando vai iniciar a liberação dos recursos a milhões de brasileiros. “Querem que o povo comece a invadir supermercados e lojas ou vá para a rua pegar coronavírus?”, indagou o líder do PT.

