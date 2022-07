PT é o partido preferido por 64% dos brasileiros que têm preferência partidária

O resultado compreende 20% dos entrevistados pela pesquisa “A cara da democracia” que disseram ter um partido pelo qual têm 'simpatia'. No universo geral, o PT é lembrado por 13% edit

247 - Dados da pesquisa “A cara da democracia”, que entrevistou 2.538 pessoas, divulgados pelo jornal O Globo nesta quarta-feira (6) mostra que apesar de todos os ataques dos últimos anos, o PT continua sendo o maior partido do país.

Em um universo de 20% dos entrevistados, que disseram nutrir 'simpatia' por alguma sigla, o PT foi citado como preferido por 64%. O segundo colocado é o PL, de Jair Bolsonaro, com 9%. O tradicional MDB aparece com 5%. PSDB e PDT, por exemplo, não passam da margem de erro: dois pontos percentuais.

Já no universo geral, que compreende todos os entrevistados, o PT foi lembrado por 13%, enquanto o PL por somente 2%, resultado que pode ser desconsiderado por ser do tamanho da margem total de erro.

Por outro lado, o PT também lidera o ranking de rejeição. Entre os entrevistados que declaram "não gostar" de algum partido, 36% do total, o PT é citado por 56%, seguido pelo PL, com 10%, e PSDB, com 6%.

