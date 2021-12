PT encomenda pesquisa para avaliar potencial de aliança com Alckmin

Apoie o 247

247 - Lula e o PT ainda fazem os cálculos sobre ter Alckmin como candidato a vice na chapa do ex-presidente em 2022.

Para tomar a decisão, o PT encomendou pesquisas para avaliar o potencial de votos que Alckmin tem para atrair. Os dirigentes petistas e Lula querem usar esses dados para fazer as contas e avaliar se é vantajoso concretizar a aliança com o ex-tucano.

A informação é da jornalista Bela Megale. Em matéria no Globo ela destaca que boa parte dos petistas avaliam que seria um gesto importante unir Alckmin com Lula para derrotar Bolsonaro. Mas ainda há dúvidas sobre as chances de o eleitorado de Alckmin, conservador e, em parte, ligado ao agronegócio, acompanhar um movimento tão arrojado.

Outra dúvida é se o ex-tucano teria potencial de agregar votos fora de São Paulo, que é seu berço político. Há muito questionamento interno no PT sobre o que existe de concreto nesse debate com Alckmin.

