PT engrossa mobilização para o ato “Fora Bolsonaro” no dia 19 de junho

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) irá mobilizar todas as suas frentes em uma plenária de organização para a construção do próximo ato “Fora Bolsonaro”. No próximo dia 19 de junho, a Campanha Nacional Fora Bolsonaro realiza nova manifestação para exigir o afastamento do atual presidente.

A mobilização #19JForaBolsonaro também exige vacina para todas pelo SUS e auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia, entre outras reivindicações.

A decisão foi tomada em reunião da comissão da Campanha Nacional Fora Bolsonaro realizada nesta semana, com participação da Frente Brasil Popular, da Frente do Povo Sem Medo, partidos de esquerda, centrais sindicais, Coalização Negra por Direitos, UNE, UBES, CMP, MTST, MST, Fórum Nacional de ONGs e diversas organizações populares.

A plenária organizativa do PT ocorrerá nesta quinta-feira (10), será aberta e ocorrerá virtualmente. Veja na imagem abaixo como participar.

