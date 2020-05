PT entra com Ação Popular contra realização do Enem 2020

247, com informações do site PT na Câmara - A bancada do PT na Câmara entrou com uma Ação Popular Constitucional (com pedido de medida liminar) contra o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacional Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes; contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e contra a União por insistir em manter a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) apesar da pandemia da Covid-19 e a consequente inviabilidade dos estudos de milhões de estudantes. Entre os signatários da ação estão o líder do PT na Câmara, deputado federal Enio Verri (PR), e a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann (PR).

“As autoridades governamentais, ora indicadas como rés, não estão levando em consideração a realidade vigente. O País vivencia uma grave realidade com a pandemia da Covid19, que já contaminou quase 200 mil brasileiros e ceifou a vida de mais de 13 mil pessoas (dados oficiais, sem as subnotificações), sem que as autoridades sanitárias do País tenham condições de afirmar, minimamente, quando haverá qualquer segurança sanitária”, justificam os parlamentares no documento.

Outro ponto abordado é de que as aulas foram suspensas em todo o País e em todos os níveis de ensino, de modo que os conteúdos, notadamente dos estudantes denominados “público-alvo” do Enem, foram interrompidos, e portanto a tentativa de continuidade por aulas online alcança uma parcela reduzida dos alunos, em função da disparidade social e econômica existente no Brasil.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.