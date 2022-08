PT espera comunicação formal de veículos de comunicação para confirmar presença de Lula em debates

Apoie o 247

247 - Membros do PT estariam esperando uma comunicação formal dos veículos de comunicação afirmando que formaram grupos para viabilizar a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Jair Bolsonaro nos debates eleitorais.

De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de São Paulo, os aliados de Lula dizem querer opinar sobre as regras dos debates e que, por isso, cada um dos programas será analisado individualmente.

Ainda segundo a reportagem, a participação de Lula em uma entrevista no Jornal Nacional também “é considerada bastante provável”.

