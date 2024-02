PT fará campanha contra fake news direcionada a evangélicos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O Partido dos Trabalhadores (PT) está se preparando para lançar uma nova campanha nas redes sociais visando desmentir informações falsas que circulam especialmente entre os evangélicos. O objetivo principal é desfazer o boato de que o presidente Lula teria ordenado o fechamento de igrejas após assumir seu terceiro mandato no Palácio do Planalto, segundo informa a jornalista Bela Megale , do Globo.

Durante as eleições de 2022, o PT já havia enfrentado fake news similares, incluindo a alegação de que Lula planejava fechar templos evangélicos e católicos, além da falsa ameaça de prisão para padres e pastores que se recusassem a celebrar uniões de casais LGBTs.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: