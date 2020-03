PT lança campanha de apoio a profissionais de saúde

247 - Em meio à crise do coronavírus, o Partido dos Trabalhadores lançou nesta segunda-feira uma campanha de apoio aos profissionais da saúde, que estão na linha de frente de combate ao vírus.

Em vídeo nas redes sociais, o partido convida a população a "estender bandeiras brancas em apoio e homenagem aos profissionais de saúde, especialmente aos que trabalham no SUS".

“Não é com preconceito, espalhando a ignorância ou atacando a democracia que vamos vencer essa guerra. É com informação, procedimentos padronizados de higiene e prevenção, solidariedade com os doentes e todo ao apoio aos profissionais da saúde. Apesar de termos um presidente que não está à altura do país, vamos mostrar que nosso povo está consciente, solidário e mobilizado. O PT convida as pessoas de todos os partidos, de todas as religiões, a entrar nessa corrente pela saúde e pelo Brasil", afirma a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT.

Assista o vídeo da campanha: