PT lança plataforma "Porta-Vozes do Lula" para defender governo e combater a desinformação nas redes

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou nesta terça-feira (9) uma nova estratégia de mobilização digital voltada aos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Batizada de Porta-Vozes do Lula, a plataforma pretende organizar a atuação de militantes, parlamentares e simpatizantes nas redes sociais para fortalecer a divulgação das ações do governo federal e enfrentar a disseminação de desinformação. As informações são do Estadão Conteúdo.

Rede de apoiadores e aliados

Segundo o PT, o projeto não será restrito aos filiados da sigla. A proposta prevê a participação de parlamentares, militantes e apoiadores de partidos da base governista, incluindo PCdoB, PSOL e PSB. Com isso, a legenda busca criar uma articulação mais ampla entre setores que apoiam o governo Lula, fortalecendo a circulação de conteúdos e a defesa de políticas públicas nas plataformas digitais.

Combate à desinformação

De acordo com o partido, o Porta-Vozes do Lula foi concebido para estruturar uma rede permanente de comunicação popular, capaz de ampliar o alcance das informações relacionadas ao governo federal e responder à circulação de conteúdos considerados falsos ou enganosos.

Em nota, o PT afirmou que o objetivo é "criar uma ampla rede de comunicação popular capaz de dialogar diariamente com a sociedade, combater a desinformação, divulgar ações do governo federal e fortalecer a participação cidadã nas redes sociais".

Estratégia para ampliar presença digital

A nova plataforma surge em meio ao crescimento da relevância das redes sociais no debate político nacional. A expectativa da legenda é que a ferramenta contribua para coordenar ações de engajamento, ampliar o alcance das mensagens governistas e fortalecer a interação entre apoiadores e lideranças políticas da base aliada.