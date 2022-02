PT lança pré-candidatura de Fabiano Contarato ao governo do Espírito Santo

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Fabiano Contarato divulgou em suas redes sociais que o Partido dos Trabalhadores lançou sua pré-candidatura ao governo do Espírito Santo.

O lançamento ocorre em meio a negociações e polêmicas do PT com o PSB, partido do governador do estado, Renato Casagrande.

"Fico imensamente feliz e animado com a decisão do Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo em lançar oficialmente meu nome como pré-candidato a governador, conforme o diretório ampliado acaba de anunciar", disse o senador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governador Renato Casagrande ainda não divulgou se é ou não pré-candidato à reeleição.

O PT e o PSB negociam a formação de uma federação para atuar de forma unitária durante os próximos quatro anos. Mas o governador Casagrande já disse em entrevistas que é contra a federação. Na última semana, Casagrande recebeu o ex-juiz parcial e suspeito Sergio Moro, pré-candidato à Presidência da República por uma das alas da extrema-direita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE