PT parabeniza Anne Hidalgo pela reeleição à prefeitura de Paris

247 - O Partido dos Trabalhadores parabenizou a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, do Partido Socialista, pela reeleição neste domingo, 28. Hidalgo entre 49,3% e 50,2% dos votos no segundo turno, segundo dois institutos de pesquisa independentes.

Em nota assinada pela presidente do partido, deputada Gleisi Hoffmann, o PT lembrou que em março deste ano, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o título de Cidadão Honorário de Paris das mãos da prefeita.

"No dia de hoje, somos uma única voz com as e os parisienses que demonstram ao mundo que as lutas por justiça social e democracia une todos os povos", diz a nota.

Leia, abaixo, a nota na íntegra:

Congratulações pela vitória de Anne Hidalgo em Paris

O Partido dos Trabalhadores (PT) saúda a vitória de Anne Hidalgo, do Partido Socialista Francês, e sua reeleição para a prefeitura de Paris, neste domingo, 28 de junho.

Com números que apontam 50% dos votos, ela venceu tanto a candidata conservadora como a representante do partido do presidente Emmanuel Macron, numa demonstração de que o povo parisiense aprovou seu primeiro mandato, que buscou focar nas questões ecológicas da maior cidade francesa.

No início deste ano, o presidente Lula recebeu o título de Cidadão Honorário de Paris das mãos da prefeita, momento em que ela defendeu as políticas do governo Lula de combate a desigualdade social e criticou o atual enfraquecimento do processo democrático brasileiro.

No dia de hoje, somos uma única voz com as e os parisienses que demonstram ao mundo que as lutas por justiça social e democracia une todos os povos.

Gleisi Hoffmann, Presidenta Nacional do PT

