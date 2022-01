PT pede que MPF apure se gabinete do ódio atuou para comprar ferramenta espiã israelense

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no Metrópoles; 247 - A bancada do PT na Câmara pediu nesta segunda-feira (17/1) que o MPF no Distrito Federal apure se o governo Bolsonaro atuou para comprar uma ferramenta espiã em ano eleitoral, a DarkMatter, como mostraram os repórteres Jamil Chade e Lucas Valença.

A movimentação aconteceu em novembro, durante uma viagem de Jair Bolsonaro aos Emirados Árabes, segundo a reportagem. O vereador Carlos Bolsonaro visitou o stand de Israel no Dubai Air Show e conversou com um representante da empresa.

“São ações e medidas que visam unicamente a instrumentalizar a estrutura de poder da família presidencial, com o uso de recursos públicos para adquirir um sistema que pode ser usado de maneira indevida, contra cidadãos e instituições”, disse o documento, assinado pelo deputado Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara, e os outros 52 colegas de bancada.

