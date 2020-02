PT pedirá convocação de Moro por abuso de autoridade contra Lula

O PT vai convocar o ministro Sergio Moro para explicar o abuso de autoridade cometido na convocação do ex-presidente Lula com base na lei de Segurança Nacional edit

A reportagem do site Congresso em Foco destaca que "Lula foi requisitado a comparecer na Polícia Federal (PF), que é subordinada a pasta de Moro, para prestar depoimento sobre declarações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A recomendação era para que se apurasse um discurso em que Lula relacionou Bolsonaro às milícias."

A matéria ainda acrescenta que "a PF, no entendo, divulgou uma nota na noite de quarta-feira (19), onde afirmou que Moro "não solicitou" que o ex-presidente Lula fosse investigado por crime enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Porém, em nota divulgada pela pasta de Moro, a assessoria confirmou que partiu do ministério o pedido de investigação. A presidente do partido dos trabalhadores, Gleisi Hoffman (PR), diz que Sergio Moro está mentindo."