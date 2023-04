PT quer reativar comitês populares para mobilizar base e engajar adesão da população ao programa de governo

Mariana Janeiro, secretária nacional de mobilização do PT, afirma que diz que o objetivo é retomar as atividades de todos os comitês possíveis edit

247 - O PT se prepara para reativar os chamados Comitês Populares de Luta visando fortalecer o trabalho de base do partido e reduzir as críticas internas sobre a necessidade de um maior engajamento da da população ao programa de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A retomada das atividades do comitê foi considerada prioritária pelos participantes do seminário de comunicação promovido pelo PT, aberto na quinta-feira (13), que termina nesta sexta-feira (*14), em Brasília.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, “a secretária nacional de mobilização do PT, Mariana Janeiro, diz que o objetivo é retomar as atividades de ‘todos os comitês possíveis’. Segundo ela, ainda estão registrados cerca de 4.000 espaços.

A reativação dos comitês já havia sido determinada em uma resolução do diretório nacional do PT. Os debates, agora, se dão em torno do formato que deverá ser adotado.Em 2022, durante a campanha eleitoral, as unidades apresentaram propostas, desmentiram fake news e motivaram apoiadores e simpatizantes por meio do contato direto.

"Não acho que o governo deva ter a tarefa de mobilizar. O papel é dos movimentos. Há, no entanto, uma baixa capacidade de mobilização desse campo, em parte por responsabilidade das gestões do PT. Essa insuficiência é um dos grandes problemas da nossa democracia hoje", disse o cientista político e professor da Universidade de Brasília (UnB), Luis Felipe Miguel.

