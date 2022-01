PT realiza ato de filiação do senador Fabiano Contarato (vídeo)

O evento contou com a participação de vários políticos e militantes do PT, e Contarato recebeu diversos vídeos parabenizando-o pela filiação edit

247 - O PT divulgou no Youtube, nesta sexta-feira, 28, o “ato de filiação” do senador Fabiano Contarato, que deixa a Rede para entrar na legenda e apoiar a candidatura do ex-presidente Lula (PT) à presidência.

O evento contou com a participação de vários políticos e militantes do PT, e Contarato recebeu diversos vídeos parabenizando-o pela filiação. Lula enviou sua mensagem ao lado da presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann. Confira:

Nas redes sociais, o ex-presidente Lula elogiou o trabalho do senador durante a CPI da Covid, que ocorreu no ano passado. “Não é todo o dia que nasce um político da postura, do caráter, da dimensão de Fabiano Contarato. Eu ficava olhando você na CPI do Covid e ficava imaginando que orgulho seria ter você no PT, um senador da sua qualidade no nosso partido. Seja bem vindo ao PT”, escreveu.

O PT articula para lançar o atual senador como candidato ao governo do Espírito Santo. “O movimento já é no sentido de uma pré-candidatura ao governo do estado. Se tiver de ter uma candidatura, ela vai existir, e o partido já sinalizou que eu seria o pré-candidato à eleição”, afirmou Contarato.

