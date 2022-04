PT requer ao Ministério de Minas e Energia que revele empresas atendidas pelo novo presidente da Petrobrás

Documento com base na Lei de Acesso à Informação pede que o ministério informe quais empresas Adriano Pires tem participação e quais as que ele atende pelo CBIE edit

247 - Parlamentares da bancada do PT na Câmara protocolaram no Ministério de Minas e Energia (MME) um documento solicitando esclarecimentos sobre a atividade empresarial do economista Adriano Pires, indicado por Jair Bolsonaro para presidir a Petrobrás.

O documento, feito com base na Lei de Acesso à Informação (LAI) e assinado pelo líder do Pt na Câmara, Reginaldo Lopes, e demais parlamentares, questiona, entre outras coisas, quem são as empresas que Pires tem participação, quais as que ele atende, bem como se ele se afastará das atividades do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE).

Adriano Pires presta consultoria a multinacionais de petróleo, gás e energia há mais de 20 anos à frente do CBIE. No entanto, não se sabe quais são os clientes da empresa. Questionados, nem o CBIE e nem Pires divulgaram os dados.

Leia abaixo as perguntas feitas pelo PT:

1. O Presidente indicado da Petrobras, Senhor Adriano José Pires Gonçalves, é sócio Fundador e dirigente (Presidente/Diretor) do Centro Brasileiro de Infraestrutura – CBIE?

2. Quais são as áreas de atuação e que atividades, inclusive consultivas, prestam o CBIE?

3. Quais são (atuais e nos últimos 05 anos) as empresas, corporações, associações, entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, especialmente na área de petróleo, energia e gás, clientes regulares ou esporádicas do CBIE (Carteira de Clientes);

4. O Presidente indicado da Petrobras se afastará formalmente e de fato da direção do CBIE?, como determina a legislação? Quem assumirá a direção da referida empresa?

5. O Presidente indicado da Petrobras é sócio, quotista, funcionário, consultor ou participante, de qualquer forma, de outras empresas ou entidades públicas ou privadas? Quais?

6. Os familiares do Presidente indicado da Petrobras são sócios de empresas ou consultorias, especialmente vinculadas às áreas de petróleo, energia e gás ou vinculadas de alguma forma, ao sistema financeiro nacional? Quais?;

7. O Presidente indicado da Petrobras mantém investimentos financeiros, em nome próprio ou de familiares, em outros Países? Quais? Esses recursos foram declarados à Receita Federal e ao Banco Central do Brasil?

Leia o requerimento na íntegra:

