PT se reúne para definir substituto de Franklin Martins na comunicação da campanha de Lula

247 - A cúpula do PT se reúne nesta segunda-feira (2), segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, para tentar bater o martelo sobre o nome que substituirá o ex-ministro Franklin Martins na coordenação da comunicação da campanha do ex-presidente Lula (PT). O mesmo grupo se reuniu na sexta-feira (29), mas não conseguiu chegar a uma conclusão.

"No partido, é dado como certo que de hoje não passa essa decisão", diz o colunista.

'Faltam cinco meses para as eleições e um lugar estratégico da campanha de Lula está não só vago. Mais do que isso, há uma crise na comunicação, tida inclusive internamente como antiga, analógica e desatualizada em comparação com a de Jair Bolsonaro (PL)', diz Jardim.

O favorito para substituir Martins é o prefeito de Araraquara, em São Paulo, Edinho Silva (PT). Ele foi ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Atualmente, Edinho Silva é um dos coordenadores da campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo.

Se o prefeito for o escolhido, ele terá de deixar a campanha de Haddad e provavelmente se licenciará da prefeitura até o fim do segundo turno.

