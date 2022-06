PT tenta resolver impasse entre apoios no Amapá

Apoie o 247

247 - A cúpula do PT pode fazer uma intervenção no diretório do Amapá, a fim de tentar resolver um impasse na questão do apoio do partido para o governo e o Senado no estado, de acordo com a coluna do Guilherme Amado, no Metrópoles.

Segundo a coluna, o diretório local se aproxima de Davi Alcolumbre (União Brasil) para o Senado e Clécio Luís (Solidariedade), ex-prefeito de Macapá, para o governo.

No entanto, o ex-presidente Lula quer que o partido apoie João Caperibe (PSB) à casa do legislativo e Lucas Abrahão (Rede) ao governo. É possível que haja uma intervenção na direção local para que o PT do Amapá costure suas alianças de acordo com os rumos pretendidos pela direção nacional.

