PT vai comemorar 40 anos com festival cultural no Rio de Janeiro

247 - O Partido dos Trabalhadores vai realizar o Festival PT 40 anos nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro no Armazém da Utopia, na região central do Rio de Janeiro (RJ).

O evento reunirá lideranças e figuras históricas do partido, militantes e movimentos sociais com o objetivo de comemorar os 40 anos de história do PT e articular as lutas futuras.

O diretório nacional da legenda está disponibilizando em seu site materiais de divulgação do festival.