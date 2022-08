PTB aprova candidatura de Roberto Jefferson à Presidência

Apoie o 247

ICL

247 - O PTB, partido de Roberto Jefferson, que está em prisão domiciliar, quer que o ex-deputado federal dispute a vaga ao Planalto. De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a candidatura de Jefferson à Presidência foi oficializada nesta segunda-feira (1), durante a convenção do partido, com a justificativa de “ampliar as opções de eleitores de direita e conter parte dos ataques da esquerda a Jair Bolsonaro”, diz o texto.

O ex-deputado, que cumpre prisão domiciliar, não compareceu presencialmente ao evento realizado em um hotel em Brasília, mas gravou um vídeo de pouco mais de dez minutos e ofereceu seu nome para a disputa presidencial.

"Nossa ação não se opõe a Bolsonaro. Confronta a abstenção, preenchendo alguns nichos de opção ao eleitorado direitista. Ofereço meu nome para disputar a eleição", afirmou. Jefferson completou defendendo que o PTB foi o partido mais leal a Bolsonaro. "Preso fui, preso estou. Sou fã das ideias de Bolsonaro. Ele defende os mesmos valores e bandeiras do nosso PTB".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Roberto Jefferson foi preso em agosto de 2021 em operação da PF autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito da investigação que apura suposta organização criminosa atuando nas redes sociais para atacar a democracia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.