Punição à conduta de Bolsonaro deve ser prioridade contra escalada da violência, dizem deputados de oposição na Câmara

247 - Líderes da Minoria e da Oposição na Câmara dos Deputados responsabilziaram Jair Bolsonaro pelo ataque terrorista que matou sobre o assassinato do dirigente político do PT Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR).

"Seja convocando militares para uma “guerra”, seja estimulando seus apoiadores a desacreditar no sistema eleitoral e a se rebelarem contra a iminente derrota que sofrerá, Bolsonaro comete, com suas palavras, crimes de responsabilidade, crimes eleitorais e crimes comuns. Sua atitude beligerante precisa ser contida, de forma urgente, com a força da lei, para que a lei não seja subjugada pela força das armas", disseram os congressistas.

Em nota, assinada por oito partidos de oposição, os parlamentares cobraram do poder Judiciário, da Justiça eleitoral, do Ministério Público e do Ministério da Justiça esforços para garantir processo eleitoral democrático com segurança e tranquilidade.

Marcelo Arruda morreu na madrugada deste domingo (10) após ser baleado em sua própria festa de aniversário de 50 anos. O autor dos disparos foi o policial Penal Federal, Jorge da Rocha Guaranho. Depois de ter sido ferido, Arruda ainda conseguiu reagir e disparar contra o agressor, que acabou morrendo.

Leia abaixo a nota na íntegra:

É preciso dar um basta! Mais um crime político fruto da violência de Bolsonaro.

A Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados repudia, de forma veemente, o assassinato do dirigente político Marcelo Arruda, de Foz do Iguaçu, cometido por um militante bolsonarista que invadiu o aniversário da vítima gritando palavras de ordem de apoio a Jair Bolsonaro.

Registramos nossos votos de pesar e solidariedade à família e às pessoas do convívio pessoal, político e profissional de Marcelo Arruda, ao tempo em que cobramos do poder Judiciário, da Justiça eleitoral, do Ministério Público e do Ministério da Justiça que dediquem todo o esforço necessário para promover ações que garantam um processo eleitoral democrático com segurança, paz e tranquilidade.

Entre as ações para coibir a violência, a punição à conduta de Jair Bolsonaro deve ser prioridade. Não é possível que uma pessoa investida da responsabilidade institucional e constitucional de promover a paz entre os brasileiros seja o maior incitador à violência política no país e se manifeste neste sentido praticamente todos os dias.

Seja convocando militares para uma “guerra”, seja estimulando seus apoiadores a desacreditar no sistema eleitoral e a se rebelarem contra a iminente derrota que sofrerá, Bolsonaro comete, com suas palavras, crimes de responsabilidade, crimes eleitorais e crimes comuns. Sua atitude beligerante precisa ser contida, de forma urgente, com a força da lei, para que a lei não seja subjugada pela força das armas.

O Brasil está assistindo a uma escalada de violência em eventos da pré-campanha, com ataques em Uberlândia (15 de junho) e Rio de Janeiro (8 de julho), e os órgãos responsáveis pela segurança pública precisam estar com a vigilância redobrada para evitar a repetição de incidentes como estes, que não podem ser considerados fatos isolados, pois são resultado direto da disseminação sistemática do ódio como prática política.

Esperamos que o crime que tirou a vida de Marcelo Arruda seja o último desse tipo que testemunhamos no Brasil. Para isso, as instituições acima mencionadas precisam atuar de forma integrada e com o máximo esforço para garantir que situações como esta não voltem a se repetir.

Vamos requerer agenda com os representantes de todos os órgãos responsáveis por conter essa onda de violência e conclamamos que todas as forças democráticas se somem a esse movimento para garantir paz e segurança nas eleições.

10 de julho de 2022.

Dep. Alencar Santana (PT-SP)

Líder da Minoria na Câmara dos Deputados

Dep. Wolney Queiroz (PDT-PE)

Líder da Oposição na Câmara dos Deputados

Dep. Reginaldo Lopes (PT-MG)

Líder do PT

Dep. Bira do Pindaré (PSB-MA)

Líder do PSB

Dep. André Figueiredo (PDT-CE)

Líder do PDT

Dep. Sâmia Bonfim (PSol-SP)

Líder do PSol

Dep. Renildo Calheiros (PCdoB-PE)

Líder do PCdoB

Dep. Bacelar (PV-BA)

Líder do PV

Dep. Joenia Wapichana (Rede-RR)

Representante da Rede

