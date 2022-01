PV tenta atrair Alckmin para ser o 'embaixador' da pauta ambiental como vice de Lula

Para o PV, a filiação de Alckmin o projetaria como uma importante figura no diálogo mundial sobre preservação do meio ambiente, inclusive da Amazônia edit

247 - Dirigentes do Partido Verde (PV) estão em contato com o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido) para tentar atraí-lo para a sigla. Como argumento, eles dizem ao ex-tucano que sua filiação ao PV o colocaria como uma espécie de 'embaixador' da causa ambiental na chapa do ex-presidente Lula (PT), de acordo com a Folha de S. Paulo.

Alckmin é cotado para ser candidato a vice-presidente na chapa do petista. Segundo o deputado federal e presidente do Solidariedade, Paulinho da Força (SP), já é certa a união de Alckmin com Lula. O próprio Solidariedade e o PSB também buscam a filiação do ex-governador.

Segundo a lógica do PV, Alckmin poderia, usando o 'selo' do partido, dialogar com outros importantes setores da política mundial que se debruçam sobre o tema do meio ambiente, como o Partido Verde alemão, por exemplo. A preservação ambiental, sobretudo da Amazônia, tem tido cada vez mais destaque na geopolítica, até mesmo pela importância dada ao tema pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e pelo presidente da França, Emmanuel Macron.

Articuladores relatam bons diálogos com Alckmin, mas reconhecem a preferência do ex-governador pelo PSB.

