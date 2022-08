Quadro é de estabilidade e 75% estão totalmente decididos sobre voto a presidente, diz Datafolha

Apoie o 247

247 - A pesquisa Datafolha, publicada nesta quinta-feira (18), mostrou que 75% dos eleitores se dizem totalmente decididos sobre em quem votar na eleição presidencial. O índice era de 71% no levantamento anterior, em julho. Entre os que declaram voto no petista, a certeza é de 83%. Entre os que votam em Bolsonaro, a taxa é de 80%.

A margem de erro do levantamento, feito de terça (16) a quinta-feira (18), é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Foram entrevistados 5.744 pessoas em 281 cidades. A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09404/2022.

No quadro geral, 25% dizem que o voto ainda pode mudar até a data da eleição. O percentual de indecisão é maior entre mulheres (29%), contra 21% dos homens, e entre jovens de 16 a 24 anos (36%).

Intenções de voto

A pesquisa mostrou que o ex-presidente Lula venceria a eleição no primeiro turno.

O petista tem mais de 15 pontos percentuais de vantagem para Bolsonaro em um segundo turno.

De acordo com os números, Lula continua com larga vantagem na Região Nordeste e entre as pessoas de menores salários.

SP, Rio e Minas

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) lidera as intenções de voto no estado de São Paulo, com quase 40% do eleitorado.

No estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro (PL) e Marcelo Freixo (PSB) estão empatados tecnicamente. O pessebista vence o oponente em um segundo turno.

Em Minas, o governador Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD) estão nas duas primeiras colocações.

