Quadro melhora e Bolsonaro pode não precisar de cirurgia

247 - Uma importante fonte do governo conversou há pouco com familiares de Jair Bolsonaro que estão no hospital, em São Paulo, e ouviu uma previsão positiva sobre o tratamento do mandatário.

Segundo o relato obtido pela coluna Radar, do portal Veja, Bolsonaro está sem dor, o soluço se foi e os movimentos intestinais voltaram. “Tudo indica que não vai precisar de cirurgia”, diz a fonte.

Ele passará por uma nova bateria de exames clínicos e laboratoriais nesta quinta-feira (14), segundo a assessoria de imprensa do Hospital Vila Nova Star, onde ele está internado desde a noite de quarta, informa O Globo. Com quadro considerado "estável" pelos médicos, Bolsonaro teve cirurgia descartada neste momento e deve prosseguir com tratamento clínico conservador, que envolve remédios e hidratação. Não há previsão de cirurgia nem de alta. Notícias divulgadas durante a madrugada por uma fonte próxima de Jair Bolsonaro dão conta de que ele está bem, consciente e conversando, informa o jornal Valor.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital na noite da quarta-feira, Bolsonaro passará inicialmente por um “tratamento clínico conservador”, sem a previsão de cirurgia de emergência.

Comunicado médico informou que Bolsonaro foi “diagnosticado com um quadro de suboclusão intestinal”, mais cedo, no Hospital das Forças Armadas, em Brasília -trata-se de obstrução de partes do intestino.

