Quaest: 61% reprovam Bolsonaro por questionar resultado das eleições

Carta Capital: Uma pesquisa da Quaest divulgada nesta quinta-feira 8 revela que 45% dos eleitores brasileiros avaliam que as ações do presidente Jair Bolsonaro (PL) diante da derrota para Lula (PT) não foram positivas. Por outro lado, 41% dos entrevistados concordam com a postura do ex-capitão, que até aqui não reconheceu abertamente a vitória do adversário e optou pelo silêncio e reclusão.

A pesquisa ainda mostra que eleitores também não concordaram com os ataques ao sistema eleitoral feitos pelo PL de Valdemar Costa Neto e patrocinados pela ala bolsonarista da legenda. Sem provas de fraude, o cacique do Centrão pediu a anulação de partes das urnas no segundo turno para que, assim, o ex-capitão saísse vitorioso. A ação foi vista pelo TSE como litigância de má-fé e rendeu multa de 22 milhões de reais para a sigla. Sobre o tema, 61% dos entrevistados reprovaram o questionamento. Só 34% concordaram com a ação.

