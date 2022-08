Quaest: Lula tem mais que o dobro de votos de Bolsonaro entre eleitores que recebem Auxílio Brasil

A vantagem de Lula entre os beneficiários do programa é de 30 pontos percentuais edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Quaest contratada pelo Banco Genial e divulgada nesta quarta-feira (17) mostra que mesmo com o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, Jair Bolsonaro (PL) não conseguiu cooptar a parcela mais pobre a população para a eleição deste ano.

O ex-presidente Lula (PT), que de acordo com a pesquisa pode vencer a eleição já no primeiro turno, tem mais que o dobro das intenções de voto de Bolsonaro entre os beneficiários do Auxílio Brasil.

Enquanto Bolsonaro registra 27%, Lula aparece com 57%. A vantagem do petista é de 30 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores presencialmente entre 11 e 14 de agosto. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01167/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.