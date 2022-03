Quaest: maioria apoia neutralidade brasileira e tem opinião desfavorável em relação à Rússia na guerra

71% votaram a favor da neutralidade, 20% que o Brasil fique do lado da Ucrânia e apenas 1% respondeu que o país deve ficar ao lado da Rússia edit

247 - Pesquisa presencial realizada pela Quaest, patrocinada pelo banco Genial e divulgada nesta quarta-feira (16) revelou que 68% dos brasileiros têm uma opinião mais desfavorável à Rússia em relação à guerra na Ucrânia.

Segundo a pesquisa, entre os eleitores que preferem que o ex-presidente Lula vença as eleições de 2022, 65% são desfavoráveis à Rússia contra 69% dos que preferem Bolsonaro.

Entre os nem-nem (Nem Lula Nem Bolsonaro): 76% têm opinião desfavorável ao governo russo e apenas 4% têm opinião favorável à Rússia.

Sobre o posicionamento do Brasil no confronto entre Rússia e Ucrânia, 71% votaram a favor da neutralidade, 20% que o Brasil fique do lado da Ucrânia e apenas 1% respondeu que o país deve ficar ao lado da Rússia.

A relação entre neutralidade do Brasil na guerra e o candidato que o eleitor deseja que vença as eleições de 2022 também foi abordada pela pesquisa.

Os bolsonaristas (78%) defenderam que o Brasil deve ficar neutro, (16%) ao lado da Ucrânia e 1% ao lado da Rússia. Já 68% dos que preferem Lula disseram que o Brasil deve ficar neutro, 21% Ucrânia e 1% Rússia.

A pesquisa foi realizada presencialmente e ouviu 2 mil pessoas entre os dias 10 e 13 de março. O levantamento foi registrado nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ser encontrado pelo número de identificação: BR-06693/2022. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de cerca de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.





