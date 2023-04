Quais são as importantes medidas que Lula irá anunciar em pronunciamento neste domingo

Apoie o 247

247 - “O presidente Lula anunciará, na noite deste domingo (30), em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, que enviará ao Congresso Nacional um projeto de lei prevendo uma política permanente de reajuste anual do salário mínimo acima da inflação”, informa o jornalista Igor Gadelha, em sua coluna no portal Metrópoles.

“A proposta a ser enviada pelo governo deve prever que o reajuste leve em conta a reposição da inflação e o crescimento do PIB do país nos últimos dois anos. Trata-se da mesma fórmula que já era adotada nos primeiros mandatos do petista ", acrescenta.

“No pronunciamento, Lula confirmará o reajuste do salário mínimo dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir de segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalho. Ele ressaltará que esta será a maior valorização dos últimos seis anos, período em que não houve aumento real. Na mesma fala na TV, marcada para 20h, Lula também anunciará que a faixa de isenção do Imposto de Renda aumentará gradativamente até chegar a R$ 5 mil em 2026, último ano de seu mandato. O valor foi uma promessa de campanha do petista”, escreve o colunista.

