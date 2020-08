“Qual o nome do estuprador monstruoso?”, pergunta Zélia Duncan nas redes sociais

Por Julinho Bittencourt, na Revista Fórum - A cantora e compositora Zélia Duncan perguntou, na sua conta do Twitter, nesta segunda-feira (17) o óbvio que não havia ocorrido a ninguém: “Qual o nome do estuprador monstruoso, que desgraçou a vida da própria sobrinha, desde os seis e agora a engravidou, aos dez anos?”

O crime, tratado como o maior acontecimento jornalístico da semana em todo o Brasil, tem um autor. Nem seu nome nem imagem, no entanto, foram divulgados por ninguém.

“CADÊ A FOTO DESSE CRIMINOSO NOJENTO? Por que não é essa a obsessão?”, pergunta ainda a cantora.

No último sábado (8), uma menina de 10 anos foi levada pela tia para ser atendida no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus (ES), com sintomas de gravidez. Após diálogo com especialistas e autoridades, a criança declarou ter sido abusada pelo tio desde os 6 anos de idade, tendo a sequência de violências acarretado na recente gestação.

Veja o post de Zélia Duncam sobre o assunot e leia a íntegra na Fórum.

Qual o nome do estuprador monstruoso, que desgraçou a vida da própria sobrinha, desde os seis e agora a engravidou, aos dez anos? Tá foragido, por que não vão atrás dele, pra lembrá-lo de que vai pro inferno? CADÊ A FOTO DESSE CRIMINOSO NOJENTO? Por que não é essa a obsessão? — Zélia Duncan 🏳️‍🌈 (@zdoficial) August 17, 2020

