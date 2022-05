Qual voto em Lula no segundo turno que não pode ser dado a ele logo no primeiro?, questiona Marcia Tiburi

Apoie o 247

247 - A filósofa e escritora Marcia Tiburi defendeu o voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro turno das eleições presidenciais contra Jair Bolsonaro.

"Que tipo de voto é esse que espera um segundo turno entre Lula e Bozonazi e vota em alguém que não seja Lula no primeiro turno? Percebem a contradição? E se Bozo ganhar? O que essa turma fará pelo Brasil?", questionou Tiburi.

A defesa do voto útil em Lula também foi feita pelo ator, humorista e poeta Gregório Duvivier, que pediu em seu programa Greg News, aos eleitores de Ciro Gomes que votem em Lula. Com uma vitória acachapante em 2 de outubro, argumenta Gregório, será possível evitar o risco de um golpe de estado no Brasil e de consolidação do fascismo bolsonarista.

"Que tipo de voto é esse que espera um segundo turno entre Lula e Bozonazi e vota em alguém que não seja Lula no primeiro turno? Percebem a contradição? E se Bozo ganhar? O que essa turma fará pelo Brasil? — Marcia Tiburi (@marciatiburi) May 14, 2022





