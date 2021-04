'Qualquer alternativa era melhor do que Ernesto Araújo', diz Kátia Abreu sobre mudança no Itamaraty

"Não tenho dúvidas de que qualquer alternativa era melhor do que Ernesto Araújo", disse a senadora Kátia Abreu sobre a substituição de Ernesto Araújo pelo diplomata Carlos Alberto França no Ministério das Relações Exteriores edit

247 - A senadora Kátia Abreu (PP-TO) afirmou que a saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores, que foi substituído pelo diplomata Carlos Alberto França, aconteceu em função dos danos provados resultantes da política externa adotada pelo ex-chanceler. "Não tenho dúvidas de que qualquer alternativa era melhor do que Ernesto Araújo”, disse Kátia Abreu em entrevista ao UOL. Segundo ela, a gestão de Araújo à frente do Itamaraty foi “desastrosa”.

Questionada sobre o ataque contra ela desferido pelo ex-chanceler, a senadora ressaltou que a agressão foi feita após uma reunião em que Araújo teria “concordado com tudo” o que ela havia dito sobre a política externa.

"Eu elogiei o chanceler quando sai do Itamaraty. Ele estava batendo palma, dizendo: 'Muito bem, a senhora está certa, também acho tudo isso'. Falei da China, ele não disse nada, da Europa, me deu razão em tudo. Disse. "E aí, deu no que deu. Agora vou ter mais reticências ao elogiar uma reunião", completou.

Os ataques do então ministro foram feitos por meio de dois tuítes em que ele insinuava que a senadora estava fazendo lobby para que o Brasil adotasse a tecnologia chinesa para a telefonia 5G. Após a postagem de Araújo, Kátia Abreu o chamou de "marginal".

Sobre a troca de comando no ministério, a parlamentar disse ter informações de que o novo chanceler, Carlos Alberto França, é “pessoa equilibrada”. “Todas as informações que chegam para mim do novo chanceler são boas. Uma pessoa extremamente equilibrada, ponderada, educada, executivo bem formado. Com o equilíbrio, ele buscará fazer um bom trabalho”, afirmou.

