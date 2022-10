Quando a história fala: se estivesse vivo, Brizola subiria no palanque de Lula (vídeo)

Apoie o 247

Agenda do Poder - Um dos maiores líderes populares da história do Brasil, Leonel Brizola não negou apoio a Lula quando ele precisou, para enfrentar os retrógrados e a reação. Subiu no palanque e pediu voto para que “o país tivesse o seu primeiro operário presidente da República”.

Brizola disse que fazia isto porque era exatamente isto o que o seu líder maior, Getúlio Vargas, teria feito, no seu tempo, em nome do trabalhismo e dos direitos dos trabalhadores brasileiros.

Vale a pena assistir ao vídeo da época e aprender um pouco mais com um grande líder político.

