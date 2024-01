“Quanto mais armas, maior o número de crimes! Armamentismo mata!”, afirma Lindbergh

Apoie o 247

247 - Em seu perfil na rede social X, antigo Twitter, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) demonstrou indignação, nesta sexta-feira (12), com o aumento dos casos policiais que envolvem Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs) - pessoas físicas categorizadas no Exército Brasileiro com registro e liberação para porte de arma de fogo.



Segundo o deputado, o número de ocorrências policiais envolvendo CACs cresceu mais de 1062% entre 2019 e 2023 no Distrito Federal, dados esses relevados pela Lei de Acesso à Informação (LAI), solicitados pela Globo.



“Quanto mais ARMAS, maior o número de CRIMES! Armamentismo MATA! Agora te pergunto: QUEM QUERIA ARMAR A POPULAÇÃO MESMO?”, afirmou Lindbergh.



A REGRA É CLARA!



O número de ocorrências policiais envolvendo CACs cresceu mais de 1062% entre 2019 e 2023 no DF. Agora te pergunto: QUEM QUERIA ARMAR A POPULAÇÃO MESMO?

