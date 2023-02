Quaquá chama de 'histerismo' críticas por foto com Pazuello: "esquerda Zona Sul"

O vice-presidente do PT, deputado federal Washington Quaquá, rebateu as críticas alegando ser coordenador da bancada petista do Rio de Janeiro edit

247 — O vice-presidente do PT, deputado federal Washington Quaquá, rebateu as críticas que recebeu após tirar uma foto com o ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Pazuello (PL), durante uma reunião na Petrobrás no início desta semana. Atualmente, Quaquá é coordenador da bancada do PT do Rio.

“Sou coordenador da bancada do Rio, tenho que dialogar com todos. Esse histerismo aí, tô fora. É o mesmo que a direita bolsonarista teve com o Pazuello”, disse Quaquá em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo nesta quinta-feira, 16.

Esta semana, em resposta à foto de Quaquá com Pazuello, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, criticou a atitude do vice-presidente do partido nas redes sociais. “Foto do nosso companheiro deputado Quaquá com bolsonarista Pazuello é desrespeitosa com o PT e ofensiva às vítimas da Covid. Na vida e na política, tudo tem limites”, escreveu Gleisi.

O general e ex-ministro da Saúde esteve entre os alvos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. A CPI tornou pública as conclusões dos senadores e pediram a autoridades o indiciamento de Pazuello por crimes relacionados à pandemia do coronavírus.

Quaquá, por sua vez, chamou seus críticos de “esquerda Zona Sul”, fazendo referência à elite carioca. Na 'esquerda Zona Sul', estaria, portanto, a própria Gleisi.

Além de Gleisi, a atitude do vice-presidente do PT gerou críticas dentro do PT. Militantes pediram a expulsão do vice-presidente, apontando que a atitude de Quaquá não condiz com os valores do partido.

Ex-prefeito de Maricá (RJ), Quaquá já foi criticado anteriormente por defender o apoio do PT à reeleição do governador bolsonarista Cláudio Castro nas eleições de 2022.

