Quarentena no Brasil foi pequena e ainda está enfraquecendo, aponta Google

247 - No Brasil, a quarentena como resposta à pandemia do novo coronavírus vem perdendo forças progressivamente desde o final do mês de março, indicam dados anônimos de mobilidade de celulares obtidos pelo Google. A informação desta quinta-feira (21) é do jornal O Globo.

As medidas de isolamento social também não tiveram muita adesão no Brasil, quando comparada aos países que sofreram um maior impacto da Covid-19, como Espanha (27,8 mil mortes), Reino Unido (35,7 mil) e Itália (32 mil), que agora passaram a registrar queda, acrescenta a reportagem. Nos EUA, onde o número de mortes atinge quase 100 mil, as medidas de isolamento não foram implementadas completamente, informa o Google.

Analisando a movimentação de celulares e comparando com um período de referência do mesmo ano, a empresa verificou que os brasileiros estão se dirigindo frequentemente para locais de trabalho, mercados de alimentos, farmácias, parques, vilarejos e terminais vazios.

