Quase 50% da população se diz de direita ou centro-direita

Fórum - O fenômeno Bolsonaro não é um fato isolado, o Brasil tem hoje uma parcela significativa de sua população com direito à voto que se declara de direita. A 3ª edição da Pesquisa Fórum revela que 40,8% dos eleitores se dizem de direita e 8,6% de centro-direita. Na outra ponta, apenas 13,6% se dizem de esquerda e 7,2% de centro-esquerda. Os eleitores que se dizem de centro são 29,9%.

Esses dados revelam que no atual momento para se derrotar um candidato de direita como Bolsonaro no Brasil seria necessária uma união de toda a esquerda e de todo o centro. E mesmo assim a disputa seria muito dura. A esquerda mais o centro resultariam em 50,6%. Só a soma da direita com a centro-direita somam 49,4%.

